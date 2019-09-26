عاجل .. وزير خارجية إيران يدلى بتصريحات جديدة بشأن عقوبات إيران 

الخميس 26 سبتمبر 2019 وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو كتب Advertisements الخليج 365 قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن العقوبات الأمريكية ستتواصل على طهران فى حال واصلت سياساتها الحالية.

وطالب خلال مؤتمر صحفى، الحكومة السورية بالإفراج عن كل المعتقلين، مردفاً: "سنحاسب الحكومة السورية فى حال استخدمت السلاح الكيماوى". وتابع: "الحكومة السورية يجب أن تعرف بأننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم استخدام السلاح الكيماوى"، مضيفاً أن الولايات المتحدة وصلت إلى استنتاج بأن القوات السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح كيماوى فى شهر مايو الماضى.

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