الخارجية المصرية تستدعي القائم بالإعمال التركي

الخميس 26 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements متابعات_الخليج 365

أكد مصدر دبلوماسي مصري، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية المصرية قد استدعت "مصطفي كمال الدين" القائم بالأعمال التركي في مصر، وذلك على خلفية الادعاءات والأكاذيب التي وجهها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ضد مصر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال المصدر في تصريحات نشرها موقع "اليوم السابع"، إن وزارة الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال التركي لمدة ساعتين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على ادعاءات وأكاذيب أردوغان ضد مصر.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأربعاء، تضمن الرد الذي صدر في شكل خطاب رسمي موجه إلى كل من رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، إعراب وفد مصر عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَم العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.