شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 جنود ماليين بكمين إرهابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باماكو) قتل سبعة جنود ماليين اليوم (الخميس) في كمين نسب إلى «الإرهابيين» في وسط مالي المضطرب، وفق ما أعلن الجيش. وقال البيان إنّ مجموعة من القوات المسلحة المالية كانت ترافق شحنة أسمدة بين بلدتي دوينتزا وسيفاريه تعرضت لانفجار عبوة قبل أن تتم مهاجمتها بالسلاح الناري، فيما نسب الهجوم «المعقّد» إلى «الإرهابيين».

قتل سبعة جنود ماليين اليوم (الخميس) في كمين نسب إلى «الإرهابيين» في وسط مالي المضطرب، وفق ما أعلن الجيش. وقال البيان إنّ مجموعة من القوات المسلحة المالية كانت ترافق شحنة أسمدة بين بلدتي دوينتزا وسيفاريه تعرضت لانفجار عبوة قبل أن تتم مهاجمتها بالسلاح الناري، فيما نسب الهجوم «المعقّد» إلى «الإرهابيين».

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