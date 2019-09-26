شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تؤكد استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيويورك) أكدت الولايات المتحدة أن قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد استخدمت أسلحة كيميائية في أيار، بحسب ما صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، والذي أضاف للصحافيين أن «الولايات المتحدة استنتجت ان نظام الأسد استخدم الكلور كسلاح كيميائي» وأن الهجوم «لن يمر بدون رد».

أكدت الولايات المتحدة أن قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد استخدمت أسلحة كيميائية في أيار، بحسب ما صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، والذي أضاف للصحافيين أن «الولايات المتحدة استنتجت ان نظام الأسد استخدم الكلور كسلاح كيميائي» وأن الهجوم «لن يمر بدون رد».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تؤكد استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.