شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على مهربي الوقود إلى سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) عن فرض عقوبات جديدة على مهربي وقود طائرات للقوات الروسية العاملة في سورية. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس سفن شحن وشركة وهمية مقرها موسكو، شاركت في نقل الأموال والوقود للقوات الروسية التي تدعم نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) عن فرض عقوبات جديدة على مهربي وقود طائرات للقوات الروسية العاملة في سورية. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس سفن شحن وشركة وهمية مقرها موسكو، شاركت في نقل الأموال والوقود للقوات الروسية التي تدعم نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات أمريكية على مهربي الوقود إلى سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.