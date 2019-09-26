الطاقة الذرية: إيران تستخدم أجهزة طرد متطورة في انتهاك جديد للاتفاق النووي

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (فيينا) قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الخميس) إنّ إيران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتقدّمة التي تم تركيبها مؤخرًا، في خطوة جديدة، في إطار خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقّع عام 2015. وجاء في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والمكلفة مراقبة الامتثال لهذا الاتفاق، أن أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي وضعت في موقع نطنز الإيراني «هي بصدد تجميع اليورانيوم المخصّب، أو تستعدّ لتجميعه».

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الخميس) إنّ إيران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتقدّمة التي تم تركيبها مؤخرًا، في خطوة جديدة، في إطار خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقّع عام 2015. وجاء في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والمكلفة مراقبة الامتثال لهذا الاتفاق، أن أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي وضعت في موقع نطنز الإيراني «هي بصدد تجميع اليورانيوم المخصّب، أو تستعدّ لتجميعه».

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