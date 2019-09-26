السيسي: سد النهضة لن يفرض علينا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه لن يتم تشغيل سد النهضة «بفرض الأمر الواقع»، مشددا في الوقت ذاته على أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا.

وأوضح السيسي، خلال حوار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مع عدد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة داخل المجتمع الأمريكي، أن «أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها، وكان من المفترض أن يتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية موجودة في ذلك التوقيت». وقال إنه «يجب الحفاظ علي حصة مصر من المياه، وقد اتفقنا مع الجانب الإثيوبي في 2011 خلال الاتفاق الإطاري على أسلوب ملء خزان سد النهضة، لكن للأسف لم تستطع اللجان الفنية حتى الآن الوصول إلى اتفاق في هذا الأمر».