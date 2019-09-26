الجبير يلتقي المبعوث الأممي لليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيويورك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مقر الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بحضور مندوب المملكة الدائم للأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.

وجرى خلال اللقاء الذي أقيم على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.