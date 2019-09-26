آل جابر: السعودية مستمرة في إعمار ودعم اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمدآل جابر، أن إعلان المملكة على لسان وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف باستكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر المانحين لليمن بالأمم المتحدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، يأتي انطلاقا من اهتمامها وحرصها على تقديم كل ما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين الوضع الإنساني ودعم الأمم المتحدة لجهود العاملين في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وأوضح أن المبلغ يضاف إلى مبادرة «إمداد» لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي مناصفة بين السعودية والإمارات التي أعلن عنها بداية 2019م، وكذلك تقديم المملكة والإمارات مبلغ 70 مليون دولار مناصفة بين البلدين الشقيقين لدعم رواتب المعلمين في اليمن، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونسيف.

وبين أن هذا الدعم يأتي استمرارا لجهود المملكة في دعم الشعب اليمني وتحسين الحياة، من خلال ما يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من مشاريع وبرامج تسهم في تحسين الحياة ودعم الاقتصاد اليمني في قطاعات مختلفة، وهي: التعليم، والصحة، والموانئ، والمطارات، والمياه، والطرق، والكهرباء، والزراعة، والثروة السمكية، والمباني الحكومية.