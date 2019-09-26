عسكر: الانقلاب وراء الكارثة الإنسانية باليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أن سبب الصراع والكارثة الإنسانية في اليمن هو الانقلاب العسكري لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على السلطة الشرعية.

ونوه الوزير عسكر في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان أمس، بتقرير المفوضة السامية الإيجابي الذي أبرز الدور الفاعل للجنة الوطنية للتحقيق في رصد وتوثيق ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وما أنجزته من نتائج، ومستوى التحسن في أدائها ونوعية تقاريرها.

وأوضح أن اللجنة الوطنية للتحقيق هي آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها، وتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا، وترى في التقييم الإيجابي الذي تناوله تقرير المفوض السامي دليلا قويا لاستمرار نشاط اللجنة الوطنية ومنح مجال أوسع للآليات الوطنية لإنجاز أعمالها دون الحاجة إلى آليات أخرى لا تلقى الاستجابة وتكلف مبالغ طائلة من ميزانية المفوضية، مشيرا إلى أن ميزانية مجموعة الخبراء كانت 4 ملايين دولار من أجل إعداد تقرير اعتمد على مصادر مشبوهة وغير محايدة من أجل تسييس ملف حقوق الإنسان في اليمن، بينما ميزانية الدعم التقني للجنة الوطنية للتحقيق بلغت 800 ألف دولار لم يتم استخدامها كاملة.