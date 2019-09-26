هادي: معركة بناء اليمن لن تتوقف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي دعوته لكافة أبناء الشعب اليمني بكل أطيافه ومكوناته، للوقوف مع مشروع الدولة الاتحادية الضامنة للتنوع الخلاق والحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والسلطة، والتمثيل العادل لكل أبناء الشعب من أقصاه إلى أقصاه، والالتفاف حول خياراته وقيادته حتى يصل اليمن إلى بر الأمان بعيدا عن محاولات التقسيم والتهميش والإقصاء والعودة للعيش في مستنقعات التخلف.

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وقال هادي في خطابه للشعب اليمني داخل الوطن وخارجه بمناسبة العيد الـ57 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر «مشروعنا واضح المعالم وثابت الأقدام، مشروع الإجماع الوطني الذي اختاره الشعب اليمني بكل فئاته في مؤتمر الحوار، يقوم على أساس من سيادة الدولة واستقلالها وحريتها وعلى قيم العدالة والحرية والمواطنة المتساوية».

كما جدد الرئيس هادي التأكيد على أن معركة بناء الدولة لن تتوقف، والنضال من أجل الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة والسلطة وتحقيق الحكم الرشيد وترسيخ الدولة الاتحادية بصيغتها التي قررتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني سيستمر حتى تحقيق تلك الأهداف كاملة غير منقوصة، وذلك عهدنا لأبناء شعبنا في شمال الوطن وجنوبه.

وفي السياق دمرت قوات الجيش اليمني طائرة مسيرة للحوثيين كانت تعتزم استهداف عرض عسكري أقيم احتفالا بذكرى ثورة 26 سبتمبر، وأكد مصدر عسكري أنه تم تدمير الطائرة بمنطقة ”العبر“ في حضرموت.