الموجز
بعد هجومه على مؤسسات الدولة ورموزها بادعاءات وافتراءات كاذبة، روّجها في مقاطع فيديو، تصدّر هاشتاج «#محمد_علي_خان_وطنه» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وأنهال المغردون بالتعليقات المهاجمة له على موقفه من الوطن ورموزه، ودفاعا عن مصر.
وعلق محمد مكاول قائلًا: «حفظ الله مصر ولعن الله قردوغان ويتم والأشكال الوسخه معاك يا ريس للنهايه.. كمل واحنا معاك و اللي عايزها فوضى هنخليه عبره للأجيال القادمه.. و لو هما ١٠٠٠ احنا ١٠٠ مليوووون».
كما غرد اشرف منير قائلًا: « الراجل ده يا جماعه امبارح شكك فى العمليات الإرهابيه وهو اسلوب إخوانى إجرامى معروف.. المهم ربك سميع عليم ويتم الكشف النهارده عن تسجيل للاخوانى المجرم على بطيخ بيبشر الجماعه بعمليه ستهز مصر بكره الجمعه وطالبهم بالابتعاد عن الكنائس والاديره».
كما غرد حساب يحمل اسم ماندو: «هانفضل دايما صح»، واضاف حساب يحمل اسم «عصفورة» قائلة: « كل اللى خان هايدفع التمن.. مصر لشعبها وشعبها هايفوق اكيد وهايعرف الصح فين كلاب بتاخد فلوس وتعيش حياتها».
كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاج «#محمد_علي_خان_وطنه» يتصدر «تويتر».. ومغردون: كلاب بتاخد فلوس وتعيش حياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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