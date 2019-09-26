تسريب صوتي لقيادي إخواني يكشف التخطيط لعمل تخريبي بالكنائس والأديرة.. وإخواني يحرض المواطنين على التظاهر بالتحرير مقابل «كوبونات».. القصة الكاملة لتحركات الجماعة غدًا

الموجز

محاولات مستميتة من قبل جماعة الإخوانية الإرهابية لإرباك الشارع المصري والزج بالبسطاء في الميادين مستخدمين المال الذى كان وسيلة الجماعة الإرهابية لتحريض البسطاء على النزول.

تسريب صوتي

في البداية، طالب إخواني مقيم في تركيا ، أعضاء تنظيم الإخوان بالابتعاد عن الكنائس والأديرة، تمهيدا لعمل تخريبي.

وقال في تسريب صوتي، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هناك عملا كبيرا سيهز البلاد، وسيزيد الأمر اشتعالا.

عمل تخريبي

وكشف التسريب الصوتي، المنسوب للقيادي الإخواني الهارب خارج مصر علي بطيخ، والموجود حاليا في تركيا، عن نية تنظيم الإخوان الإرهابي القيام بعمل تخريبي ضد مصر في الأيام المقبلة.

أسرار ومفاجآت كشف عنها شخص تم القبض عليه بواسطة الأمن بحوزته فيديوهات تحريضية يثبها لقنوات إخوانية ويوزع الأموال على المواطنين لتحريضهم على التظاهر.

تحركات إخوانية

هذه التحركات الإخوانية رصدتها أجهزة الأمن وكشفت مخططاتها الخبيثة، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض، على شخص يحرض على التظاهر بحوزته فيديوهات لقناة اخوانية، حيث وردت معلومات بقيام أحد الاشخاص يبلغ من العمر 52 سنة، يعمل "سمسار و نقاش"، ومقيم في الشرابية بالتحريض علي التظاهر عبر حسابه علي الفيس بوك يوم الجمعة القادم، وتم رصد العديد من الشعارات لقناتى مكملين و الجزيرة.

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يعمل نقاش



وقال المتهم، "تزوجت في شبرا مصر ثم نقلت لمنطقة الشرابية وتعرفت على شخص يعمل في محل أحذية، وكنت وقتها أبحث عن أي فرصة عمل، حيث كنت أعمل سابقاً "نقاش"، أكد لي العامل أنه سيعرفني على صاحب العمل لمساعدتي، وتبين أنه إخواني.

استغلال ظروف الناس

وأضاف المقبوض عليه، قال لي الإخواين " إحنا بنساعد الناس، وعرفت أنه عامل كوبانات وبينزل معاها هدايا وفلوس، وبنحط الكوبون في ظرف و500 جنيه في ظرف تاني، واللي بيكسب بياخد هدية، ونوزع الكوبونات على الناس في المناطق الشعبية، بهدف التحريض على التظاهر والقاء الحجارة، ونحاول إقناعهم بأن دا عشان مصر، وكنا نستغل حاجة الناس للمال لمساومتهم، وكنت أحصل على نسبة لكل ظرف أوزعه".

فيديوهات تحريضية

ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص يحرض على التظاهر بحوزته فيديوهات لقناة اخوانية، حيث وردت معلومات بقيام احد الاشخاص مواليد ١٩٦٧ سمسار و نقاش و مقيم دائرة قسم الشرابية بالتحريض علي التظاهر عبر حسابه علي الفيس بوك يوم الجمعة القادم و العديد من الشعارات لقناة مكملين و الجزيرة و مهاجمه الدولة.

الأموال مقابل التظاهر

تم ضبط المتهم و بحوزته ٣ تليفون محمول و كاميرا ، و تم ضبط ١٠ آلاف كوبون مدون عليها "حالا مبروك كسبت بقيمة ٥٠٠ جنيه "، وبالفحص تبين أن المتهم المضبوط علي علاقة بشخصين قاموا بتكليفه بتجميع اكبر عدد من المواطنين الشباب و توزيع تلك الكوبونات لهم مقابل النزول لميدان التحرير للتظاهر.