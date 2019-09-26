بـ"500 جنيه".. سمسار يحرض الشباب على التظاهر غدا الجمعة والشرطة تلقي القبض عليه .. وهاشتاج # هنسيب_الشارع_للداخلية يتصدر مواقع التواصل



أحمد أبوعقيل

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالتحريض على التظاهر عبر حسابه على فيس بوك، يوم الجمعة المقبل.

وجاء في بيان الداخلية: "وردت معلومات بقيام أحد الاشخاص مواليد 1967 سمسار ونقاش، مقيم دائرة قسم الشرابية، وذلك لقيامه بالتحريض على التظاهر عبر حسابه على فيس بوك يوم غدا الجمعة، ونشر العديد من الشعارات لقناة مكملين والجزيرة ومهاجمه الدولة.

تم ضبط المتهم وبحوزته عدد 3 تليفونات محمولة وكاميرا، وضبط معه 10 آلاف كوبون مدون عليها "حالا مبروك كسبت بقيمة 500 جنيه".

بالفحص تبين أن المتهم المضبوط على علاقة بشخصين قاموا بتكليفه بتجميع أكبر عدد من المواطنين الشباب وتوزيع تلك الكوبونات لهم مقابل النزول لميدان التحرير للتظاهر.

تصدر هاشتاج #هنسيب_الشارع_للداخلية، مواقع التدوينات القصيرة تويتر رداً على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية ، للنزول للشوارع والتظاهر يوم الجمعة القادم.

وكان عدد من الفنانين قد أعلن، عبر مقطع فيديو، دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والشرطة، داعين المواطنين إلى النزول لتأييد القوات المسلحة في ميدان الشهيد هشام بركات، يوم الجمعة المقبلة.

وظهر في المقطع، عدد من المشاهير منهم محمد فؤاد ومحمد نور ولطيفة وريكو، وطارق يحيى وطارق الشيخ، وعصام كاريكا وعبد الظاهر السقا، وآخرون.

وقال الفنان محمد فؤاد: "الجمعة الجاية استنوني عند المنصة، هنزل تأييد للجيش والشرطة وسيادة رئيس الجمهورية، وهغني لكم أغاني الجديدة، ألبوم فؤش الجديد، ومش هتخرب تاني".

بينما قال الفنان محمد نور:" مستنيكم يوم الجمعة، عشان ننزل كلنا ونحتفل بجيشنا ورئيسنا، وتحيا مصر"، وأضاف طارق الشيخ: "لكل واحد خايف على استقرار مصر، هنكون يوم الجمعة في ميدان الشهيد هشام بركات".

وأبرز من شارك في تلك الحملة من الفنانين" لطيفة ومحمد نور ومحمد فؤاد، والمطرب الشعبي طارق الشيخ وريكو وعصام كاريكا وسمسم شهاب، والفنان أحمد صيام، والإعلام ممدوح موسي.

نشرت حنان ابراهيم على صفحتها قائلة:"#حنسيب_الشارع_للداخليه، وهنصلي وندعي ربنا يحفظ جيشنا وشرطتنا حاميين بلادنا "ربنا يحميهم ويرجعهم لأهاليهم سالمين".

وقال عبدالله غازي:" الشعب المصري100مليون، والاخوان بعدد الأصابع، فلايصبكم اي قلق وهما ينشطون بتوتر ولكن من الخارج #حنسيب_الشارع_للداخليه".

وقال خالد العشري:" اى تجمع فى الشارع فى شكل تظاهرة معناه عدم استقرار فى مصر و سيترجم بالسلب فى الميديا . اتركوا الأمن يتعامل مع أى مخرب أو خارج عن النظام لأنها هتبقى محاولات تخريب مش مظاهرات . و لو فيه احتياج ننزل يا السيسى هيبلغنا بنفسه يا هنعرف ان مطلوب ننزل . و ده محصلش و معتقدش انه هيحصل الأن".