أكد وزير الخارجية العراقي ​محمد علي الحكيم​ أن "​بغداد​ ليست مستعدة بعد للانضمام إلى تحالف دول منطقة الخليج الذي تقترحه ​إيران​"، مشيراً إلى "إننا نعتقد أننا بحاجة إلى وقت حتى يهدأ الوضع واستئناف المفاوضات بين الجانبين".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية العراقي: لسنا مستعدين للانضمام لتحالف إيران في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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