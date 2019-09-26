نائب أردوغان: لا أضرار جسيمة جراء زلزال إسطنبول

أكد نائب الرئيس التركي ​فؤاد أوقطاي​ "عدم وجود إصابات خطيرة جراء الزلزال الذي ضرب مدينة ​إسطنبول​"، مشيراً إلى أنه "بحسب أحدث المعلومات، فإن 3 مبان فقط تعرضت للأضرار، فيما تستمر أعمال حصر الأضرار".

وأوضح أن "المؤسسات المعنية والبلديات و​منظمات المجتمع المدني​ تعمل بطريقة منسقة"، مؤكدا "أنها في جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ"، لافتاً إلى انه "جرى اتخاذ كل التدابير، وليس هناك ما يبعث على الذعر. لدينا مناطق تجمع بما فيه الكفاية".