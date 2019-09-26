شدّد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على أنّ "الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن أعمال شنيعة تشمل القتل والتعذيب والكيميائي. نظام الأسد خطر على الشرق الأوسط"، مبيّنًا أنّ "الولايات المتحدة الأميركية خلصت إلى أنّ حكومة الأسد استخدمت غاز الكلور كسلاح كيميائي في 19 أيار".
وأعلن في مؤتمر صحافي، "أنّناسنستمرّ بضغطنا لإنهاء عنف النظام، وسنحاسب الحكومة السورية في حال استخدمت السلاح الكيميائي"،مطالبًا النظام السوري بـ"الإفراج عن المعتقلين بغير وجه حقّ".
وأكّد بومبيو أنّ "إيران هي التهديد الحقيقي في المنطقة والعالم كلّه، وهي تتحمّل مسؤوليّة الهجوم على منشأتي "أرامكو" في السعودية، والولايات المتحدة لن تسمح لتلك الهجمات بأن تمرّ من دون ردّ، ولن تتسامح أيضًا مع من يتستّرون على تلك الفظائع"، لافتًا إلى أنّ "العقوبات الأميركية ستتواصل على طهران في حال واصلت سياساتها الحاليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: سنحاسب حكومة سوريا إذا استخدمت السلاح الكيميائي وإيران تتحمل مسؤولية الهجوم على أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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