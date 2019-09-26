بومبيو: سنحاسب حكومة سوريا إذا استخدمت السلاح الكيميائي وإيران تتحمل مسؤولية الهجوم على أرامكو

شدّد وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ على أنّ "الرئيس السوري ​بشار الأسد​ مسؤول عن أعمال شنيعة تشمل القتل والتعذيب والكيميائي. نظام الأسد خطر على ​الشرق الأوسط​"، مبيّنًا أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ خلصت إلى أنّ حكومة الأسد استخدمت غاز الكلور ك​سلاح كيميائي​ في 19 أيار".

وأعلن في مؤتمر صحافي، "أنّناسنستمرّ بضغطنا لإنهاء عنف النظام، وسنحاسب ​الحكومة السورية​ في حال استخدمت ​السلاح الكيميائي​"،مطالبًا ​النظام السوري​ بـ"الإفراج عن المعتقلين بغير وجه حقّ".

وأكّد بومبيو أنّ "إيران هي التهديد الحقيقي في المنطقة والعالم كلّه، وهي تتحمّل مسؤوليّة الهجوم على منشأتي "​أرامكو​" في ​السعودية​، والولايات المتحدة لن تسمح لتلك الهجمات بأن تمرّ من دون ردّ، ولن تتسامح أيضًا مع من يتستّرون على تلك الفظائع"، لافتًا إلى أنّ "العقوبات الأميركية ستتواصل على ​طهران​ في حال واصلت سياساتها الحاليّة".