مقتل شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة تحطم مروحية عسكرية بولاية لوزيانا بأميركا

أعلن مسؤولون في ​الجيش الأميركي​ لوكالة "أسوشييتد برس" عن "مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، في ​تحطم مروحية​ عسكرية فوق قاعدة تابعة للجيش، بولاية لوزيانا، جنوب شرقي البلاد".

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