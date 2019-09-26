رئيس بيلاروسيا: سنقدم مشروعا مربحا بمجال صناعة الصواريخ إلى أوكرانيا

لفت رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إلى أن "بيلاروسيا تستطيع تنفيذ مشاريع مشتركة مع أوكرانيا، في مجال بناء وإنتاج الصواريخ"، مشيراً إلى أن "الجانب البيلاروسي سيقدم المقترحات المتعلقة بذلك، خلال منتدى مناطق الدولتين، الذي سيعقد في أوائل تشرين الاول".
وأشار إلى أنه "سيتضمن جدول أعمال مفاوضاتنا، الاقتصاد والمشاريع المشتركة. على سبيل المثال، إنتاج الصواريخ، موضوع مهم بالنسبة لنا ولقد باشرنا بأنفسنا بالفعل في بناء صاروخ جديد ، لكن تنقصنا الكفاءات والكوادر الخبيرة المختصة وكل ذلك متوفر لديكم"، مؤكداً أن "الحديث لا يدور عن صواريخ عابرة للقارات ولماذا لا نناقش هذا المشروع، ونكلف المتخصصين بالعمل لتنفيذه ".
وأفاد بأن "الجانب البيلاروسي، عرض سابقا على أوكرانيا التعاون في هذا المجال"، مشيراً إلى أنه "لقد كان مشروعا مربحا جدا لبلادكم، والرئيس السابق بيترو بوروشينكو، قال إنه مربح جدا، وسنعمل في هذا الاتجاه ولكن حتى الآن، لا يوجد عمل. والحديث يجري عن مليارات".
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