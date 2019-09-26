منسقة هيئة قضاء زحلة بالتيار الوطني بحثت مع رئيس اتحاد قرى شرق زحلة بقضايا إنمائية وبيئية

التقت منسقة هيئة قضاء زحلة في "​التيار الوطني الحر​" جيهان جبور حداد، مع رئيس اتحاد قرى ​شرق زحلة​ ابراهيم ناصر، في مبنى الاتحاد في ​قوسايا​، في إطار متابعة المسائل الإنمائيّة والبيئيّة و​البنى التحتية​ في منطقة شرق زحلة.

وتابع الجانبان ملف طريق زحلة- كفر زبد مع اتحاد البلديات وتزفيت الطريق العام داخل نطاق الاتحاد، إلى جانب تقديم مشروع من قبل ناصر لتأهيل طريق عام زحلة- الشرقي، والتعاون بين الاتحاد و"التيار الوطني" من أجل إنماء قرى شرق زحلة.

وتمّ التشديد خلال اللقاء على أنّ "الجهود المبذولة ستبصر النور بدءًا من نهاية الشهر المقبل"، وأكّدت جبور أنّ "التيار سيواصل اتصالاته مع الجهات المعنيّة من وزارات وغيرها، لمتابعة الملفات ذات الطابع البيئي والإنمائي المطلوبة في المنطقة".

من جهة ثانية، زارت جبور قرية رعيت، واستمعت من أهلها إلى مطالبهم في المسائل المرتبطة ب​البيئة​ وغيرها.