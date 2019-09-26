بو عاصي: المؤسسة العامة للاسكان لا تقدم القروض بل تدرس الطلبات فقط

اشار عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي في حديث تلفزيوني الى انه "عندما تصل مؤسسات الرعاية الى مراحل الاقفال ذلك يعني أن هناك حاجة اجتماعية طارئة وفي المقابل المؤسسة العامة للاسكان لا تقدم القروض بل تدرس الطلبات فقط".
من جهته راى النائب علي فياض أنه "يجب ان لا يحل موضوع جمعيات الرعاية على حساب المؤسسة العامة للاسكان".
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