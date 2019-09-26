بو عاصي: المؤسسة العامة للاسكان لا تقدم القروض بل تدرس الطلبات فقط

اشار عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ​بيار بو عاصي​ في حديث تلفزيوني الى انه "عندما تصل مؤسسات الرعاية الى مراحل الاقفال ذلك يعني أن هناك حاجة اجتماعية طارئة وفي المقابل ​المؤسسة العامة للاسكان​ لا تقدم ​القروض​ بل تدرس الطلبات فقط".

من جهته راى النائب علي فياض أنه "يجب ان لا يحل موضوع جمعيات الرعاية على حساب المؤسسة العامة للاسكان".