شرح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ ظروف نقل 35 مليار ليرة من موازنات ​مؤسسة الاسكان​ الى ​وزارة الشؤون الاجتماعية​، قائلا "خلال دراسة موازنة العام 2019 في ​لجنة المال​، رفع وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ الصوت أن هناك نقصا كبيرا في تمويل الجمعيات التي بشكل خاص تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وهذه الجمعيات كانت تقوم بتحركات كبيرة، في حينها صدق على موازنة العام 2019 وتمت الموافقة في الهيئة العمة على نقل هذه الاعتمادات ولكن لم يتم التطبيق، لذلك سيتم نقلها في هذه ​الموازنة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جابر: نقل اعتمادات من موازنات مؤسسة الاسكان لوزارة الشؤون أقر بالموازنة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.