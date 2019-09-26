كشف النائب ​أيوب حميد​، في تصريح تلفزيوني، أنّ "رئيس "​الجامعة اللبنانية​" البروفيسور ​فؤاد أيوب​ بشّرنا أنّ في عام 2023، مباني "الجامعة اللبنانية" في زحلة ستكون قيد التسليم، وهذا يدلّ على وجودنا على هذه الخريطة، وعلى ما للجامعة من أهميّة في بناء مستقل أبنائنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر حميد: أيوب بشرنا أن مباني الجامعة اللبنانية بزحلة ستكون قيد التسليم في 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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