الحركة البيئية: لإعلان القرنة السوداء ومحيطها محمية وطنية

شددت الحركة البيئية على "أهمية ​القرنة السوداء​ ومميزاتها الجغرافية والبيئية ورمزيتها الوطنية كونها تضم أكبر خزان للمياه الجوفية في ​لبنان​ وأعلى قمة في ​الشرق الأوسط​ بالإضافة إلى التنوع البيولوجي الفريد و النادر عالمياَ"، مطالبةً بـ"إعلان القرنة السوداء ومحيطها محمية وطنية والإسراع بإقرار المراسيم و القوانين المطلوبة و التي تمنع أية إنشاءات و أنشطة تلوث الخزان الجوفي و تؤثر سلبا على التنوع البيولوجي".

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