سعد: لا يجب حرمان الشباب من الأموال لتأمين الجميعات والفساد "شغّال" بكل مكان

أوضح النائب ​أسامة سعد​، تعليقًا على اعتراضه على تحويل 35 مليار ليرة لبنانية من "​المؤسسة العامة للإسكان​" إلى مؤسسات اجتماعيّة، أنّ "المطلوب أن تؤمن الدولة أموالًا للجمعيات الأهلية من مصادر أُخرى، لا أن تحرم الشباب من حقّهم في إيجاد مسكن. هي تأخذ من الشباب الفقراء، لتعطي الفقراء الآخرين، وهذه الإشكاليّة".

وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "​الفساد​ "شغّال" بكلّ الأماكن، في الجمعيات وغيرها"، لافتًا إلى أنّ "هناك جمعيات تقوم بوظائفها، وأُخرى قد تكون وهميّة، أو تابعة لسياسيّين فيتمّ توظيفها في ال​سياسة​".