إخماد حريق الدبابية واندلاع آخر في المحمرة واحتراق سيارة في برج العرب

تمكن عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز البيرة وبمساندة من مركز القبيات ومركز شدرا، من تطويق الحريق الكبير الذي اندلع في خراج بلدة الدبابية العكارية بالقرب من المنازل وتمت السيطرة عليه وإخماده. والتهم الحريق مساحات من الأشجار السنديان والزيتون والأعشاب اليابسة. ويتم حاليا تبريد المساحات التي إحترقت خوفا من إشتعالها مجددا.
كذلك شب حريق داخل سيارة في بلدة برج العرب، عمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز ببنين على إخماده، واحترقت السيارة بالكامل، واقتصرت الأضرار على الماديات .
كما اندلع منذ بعض الوقت حريق كبير في بلدة المحمرة، وتوجه عناصر ومتطوعو الدفاع المدني الى مكان الحريق لإخماده.
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