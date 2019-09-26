قائد الجيش الإيراني للجبير: سنرد الصاع عشرة على أي اعتداء يطال حدودنا

رد قائد الجيش ال​إيران​ي ​اللواء​ ​عبد الرحيم موسوي​ على تصريحات وزير ​الدولة​ السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​، قائلا "سنرد الصاع عشرة على أي اعتداء يطال حدودنا البرية أو البحرية". ووصف موسوي ​السعودية​ بـ"دولة خاسرة ومنهزمة"، مشيرا إلى أن "السعودية قد تلقت من إيران ردودا وصفعات قوية خلال السنوات الماضية"، لافتاً إلى ان "السعودية منيت بهزيمة في ​اليمن​ على الرغم من الحصار الذي فرضته عليه، متعهدا "نحن لا نرد على دولة خاسرة".

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