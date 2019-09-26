هوك: إيران تستنسخ نموذج ميليشيات "حزب الله "ب اليمن عن طريق ميليشيات الحوثي

لفت المبعوث الأميركي إلى ​ايران​ ​براين هوك​ في ​مؤتمر​ صحفي إلى أن "هناك تغير مهم جدا في الموقف الأوروبي تجاه ​إيران​"، معتبراً أن "الموقف الأوروبي الحالي بشأن إيران يعتبر هزيمة دبلوماسية ل​طهران​"، مشيراً إلى أن "إيران تتسبب ب​العنف​ والفوضى ثم تدعي أنها صانعة سلام".

وأكد أن "​واشنطن​ مصممة على تعزيز العقوبات المفروضة على طهران"، لافتاً إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ووزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ عازمان على الوقوف مع الشعب الإيراني"، مشيراً إلى أن "إيران تستنسخ نموذج ميليشيات "​حزب الله​" في ​اليمن​ عن طريق ميليشيات الحوثي"، مشدداً على أنه "يجب أن تتم مواجهة محاولات طهران لإقامة هلال إيراني في المنطقة".

وأشار إلى ان "دول عدة تنضم إلى تحالف حماية الملاحة البحرية في الخليج"، مؤكداً "إننا نريد مراقبة تحركات الحرس الثوري الإيراني بحرا وجوا"، لافتاً إلى أن "إيران نفذت عملا حربيا ضد المملكة العربية السعودية".