أبو شقرا: نحن لسنا مع الاضراب وغدا يوم عمل عادي بالنسبة لنا

أعلن ممثل شركات موزعي ​المحروقات​ في ​لبنان​ ​فادي أبو شقرا​ "أننا لا زلنا على تواصل مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وغدا سنجتمع معه"، مشيراً الى أنه "نحن لسنا مع الاضراب غدا، وغدا يوم عمل عادي بالنسبة لنا".

وفي حديت تلفزيون له، أوضح أبو شقرا "أننا نحن و​نقابة الصهاريج​ وتجمع الشركات المستوردة بإنتظار الحل عن الحريري"، لافتاً الى أن "مشكلتنا واحدة ونركب ​باخرة​ واحدة، واذا الحريري تأخر علينا بعد ان طلب منا مهلة 48 ساعة، يمكننا تحمل يومين آخرين".

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