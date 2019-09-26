روحاني: إيران ليس لها أي علاقة بالهجوم على المنشآت النفطية في أرامكو

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن "إيران ليس لها أي علاقة بالهجوم على المنشآت النفطية في أرامكو"، مشيرا الى ان " الحوثيين لديهم قدرات وطائرات مسيرة وسبق لهم أن شنوا هجمات"، مضيفا:" من يوجه الاتهامات لإيران بشأن الهجوم على أرامكو عليه أن يقدم الدليل على تلك المزاعم".
وفي تصريح له راى روحاني ان " على الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أن تتوقف عن تقديم الأسلحة للسعودية"، مؤكدا ان "اسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي هو خرق لقرارات الأمم المتحدة".
وأكد ان "ايران مستعدة للدخول في حوار مع واشنطن إذا توقفت عن فرض الشروط المسبقة ورفعت العقوبات"، معتبرا انه "عندما يتعلق الأمر بالأفعال أظهرت أوروبا عدم قدرتها أو عدم رغبتها في الحفاظ على الاتفاق النووي".
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