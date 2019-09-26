الحريري طلب إلى المؤسسات العامة والبلديات التقيد بالقوانين واحترام أصول التخاطب

أصدر رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ تعميمًا، طَلب فيه إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات "التقيّد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء،وتاليًا احترام أصول التخاطب لناحية مراسلة قضاة النيابات العامة على اختلافها وتنوّعها (نيابات عامة استئنافيّة- نيابة عامة ماليّة) بمن فيهم مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ ومعاونيه، من خلال النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ حصرًا".

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