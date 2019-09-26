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أفاد مراسل "الخليج 365" في بعلبك بأنه "بعد اعلان نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان عن الاضراب المفتوح غدا تهافت المواطنون على محطات البنزين في معظم المناطق في لبنان".
وكان رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان النقيب سامي البركس قد أعلن قبل قليل الاضراب المفتوح لمحطات الوقود واصحاب الصهاريج، تماشيا مع قرار اكثرية اصحاب المحطات، الى حين التوصل لاتفاق مع الدولة بشأن مطالبها.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تهافت المواطنين إلى محطات البنزين بعد اعلان الاضراب المفتوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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