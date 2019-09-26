أعلن وزير الإعلام جمال الجراح في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومة "اننا إتفقنا على التخفيضات اللازمة بموازنات وزاراتنا لنرسل إشارات إيجابية في موضوع الإجراءات الإصلاحية".
وكشف الجراح أنه "سيكون لدينا اجتماع للجنة الوزارية المعنية بملف الكهرباء غدا، والاثنين المقبل يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة عصرا، على أمل أن نتقدم أكثر فأكثر في موضوع الموازنة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجراح بعد جلسة الحكومة: إتفقنا على التخفيضات اللازمة بموازنات وزاراتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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