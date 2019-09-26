الجراح بعد جلسة الحكومة: إتفقنا على التخفيضات اللازمة بموازنات وزاراتنا 

أعلن وزير الإعلام ​جمال الجراح​ في تصريح له بعد جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي ​الحكومة​ "اننا إتفقنا على التخفيضات اللازمة بموازنات وزاراتنا لنرسل إشارات إيجابية في موضوع الإجراءات الإصلاحية".

وكشف الجراح أنه "سيكون لدينا اجتماع للجنة الوزارية المعنية بملف الكهرباء غدا، والاثنين المقبل يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة عصرا، على أمل أن نتقدم أكثر فأكثر في موضوع الموازنة".