نقيب أصحاب الصهاريج وممثل موزعي المحروقات: لسنا معنيين بالإضراب غدا

اعلن نقيب أصحاب ​الصهاريج​ ابراهيم السرعيني وممثل موزعي ​المحروقات​ فادي أو شقرا في بيان مشترك، انه "رغم الخسائر التي يتحملها أصحاب المحطات والقطاع برمته، فإن ​نقابة الصهاريج​ والشركات المستوردة للنفط وموزعي المحروقات يتواصلون مع دولة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، الذي يعالج هذا الأمر، وسيكون لنا لقاء قريب معه للحصول النتائج. لذلك، نرجو من الجميع انتظار نتائج هذه اللقاءات، ولسنا معنيين بالإضراب غدا".

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