بيلوسي: البيت الأبيض سعى إلى "التكتم" على القضية الأوكرانية









اسماء السيد - واشنطن: اتّهمت رئيسة مجلس النواب الأميركي البيت الأبيض بالسعي إلى التكتم على نص المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس دونالد ترمب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تسجيلها على خادم مخصص للمحتويات السرية أو الحساسة.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي "إنها محاولة للتكتم" على محتوى مكالمة أدت الى شكوى قدمها عميل استخبارات واكد فيها أن ترمب سعى إلى تدخل أوكرانيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية 2020.