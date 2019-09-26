نقيب الإعلاميين يعلن تخصيص خط ساخن بالنقابة لمتابعة وتسهيل عمل الأعضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الدكتور طارق سعدة ،نقيب الإعلاميين ،أن النقابة بمجلسها و كامل طاقتها تعمل عملا متواصلا منذ 10 أيام على مختلف الأصعدة من خلال عمل مرصد للنقابة لرصد 34 قناة مصرية و غير مصرية و متابعة المشهد الإعلامى بصفة عامة على كافة الوسائل .
وأضاف طارق سعدة ، فى تصريحات له ،أن مجلس النقابة يعقد اجتماعا دوريا لمتابعة الوضع،متابعا :" يستمر العمل أيضا للنقابة بكامل طاقتها غدا الجمعة لعدة أمور أولا تسهيل عمل الإعلاميين و ممارستهم لعملهم و استمرار الرصد لكل الوسائل الاعلامية محليا و عالميا "،مناشدا أعضائها بتحرى الدقة و الحيادية فى نقل المعلومة و عدم أخذ أى بيانات أو معلومات الا من مصادرها الرسمية .
و أشاد طارق سعدة بوعى الشعب المصرى العظيم وتقديره و تقييمه للأمور ،مهيبا بجموع الجماهير بأن ينتبهوا لحرب الشائعات الكاذبة و المغرصة التى تتعرض لها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة .
وناشد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين الأعضاء و العاملين بتصاريح مزاولة المهنة و الراغبين فى أى مساعدة مهنية او تساؤلات أن يتصلوا بالنقابة على الأرقام التالية : 27934758،01552890420،01094006965.
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