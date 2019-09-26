شكرا لقرائتكم خبر عن الدعوة السلفية ترصد خطايا الإخوان: استهدفوا الجيش والشرطة وتستروا خلف المصاحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، الخطايا التى ارتكبتها جماعة الإرهابية، منذ ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية، إلا أنه في الوقت ذاته أكد أن الدعوة السلفية لا توجه انتقادا للإخوان طالما أن التنظيم فى أزمة.

وقال"بعض الناس منذ 6 سنوات، يقول: ليس مِن المناسب انتقاد الإخوان الآن؛ لأنهم في أزمة، ونحن بالفعل لم نوجِّه نقدًا للإخوان إلا لرد فتنة أثاروها؛ سواء نداء الكنانة أو ثورة المصاحف، أو دعوات استهداف أبراج الكهرباء، وسيارات الجيش والشرطة".

وأشار الشحات في بيان اليوم حمل عنوان،" واجب الوقت هو النهي عن الفوضى والتخريب" إلى أن دعوات التظاهر التى انتشرت مؤخرا من قنوات الإخوان الإرهابية دعوات للفوضى، مضيفا :"البعض يطالبنا أن نجمع كل نقد أو نصيحة أو شكوى لنا أو لغيرنا، ونكثفها الآن مِن باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مِن باب: المشاركة السياسية الفعَّالة، أو مِن باب تبرئة الساحة أمام الرأي العام.

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وتابع، "عندما نتجاوز تلك الأحداث نستمر في تقديم النصيحة لكل الناس؛ حكامًا ومحكومين بما نرى أنه يحقق مصالح البلاد والعباد؛ عملًا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ) ونسأل الله -تعالى- أن يرزقنا الأمن والأمان في مصرنا، وفي سائر بلاد العالم العربي والإسلامي".