شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد يلتقى وكيل وزارة الاعلام الكويتية لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام ، وفد إعلامي كويتي برئاسة منيرة الهويدى ، وكيل وزارة الاعلام الكويتية والذي يزور مصر حاليا ، حيث بحث الجانبان سبل التعاون الإعلامي بين البلدين وتبادلا وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية التعاون لمواجهة حروب مواقع التواصل الاجتماعي وحملةالأكاذيب والشائعات التي يتعرض لها العالم العربي، وتطرق اللقاء أيضا إلي ما يواجهه الاعلام من تحديات في ظل تزايد تأثير الحروب السيبرانية والجيل الخامس علي الاعلام، وسبل المواجهة.

وأعرب رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام خلال اللقاء عن بالغ تقديره لسمو أمير الكويت، ولوزير الاعلام الكويتي ، وأطلع الوفد علي مجمل الجهود التي قام بها المجلس الأعلي وكيفية تعاطيه مع مستحدثات قضاياالملكية الفكرية والأمور المتعلقة بالتكنولوجيا.

وأشار مكرم ، إلي أن المجلس يعمل باستقلالية تامة ونجح إلي حد كبير في تنظيم وضبط المشهد الإعلامي بشكل مهني وليس سياسي من خلال الحرص علي المهنية ووضع معايير وأكواد للتغطية المهنية، والتعامل مع التجاوزات من جانب مهني بحت يحال فيه المخالف إلي نقابته المهنية.

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ومن جانبها قالت وكيل وزارة الإعلام الكويتية منيرة الهويدى، إن التعاون الإعلامى بين مختلف مؤسسات الإعلام المصرية والكويتية، يُعد أحد أهم روافد العلاقات التاريخية بين البلدين وله دور كبير في مد جسور المحبة والود بين الشعبين الشقيقين.

وأضافت أن وزارة الإعلام الكويتية تنظر إلى المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام في مصر بعين التقدير والاعتبار، نظرًا لتميز تجربته واستقلاليته وتأثيره الكبير والواضح علي الصعيدين الداخلي والعربي.



