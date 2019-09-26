شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحفيين " :تشكيل غرفة عمليات بالنقابة غدا لمتابعة وتسهيل عمل الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ضياء رشوان ، نقيب الصحفيين ، عن تشكيل غرفة عمليات، لمتابعة وتسهيل أداء الصحفيين لمهام عملهم في التغطية الصحفية يوم الجمعة 27 سبتمبر ، وتلقي أى شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المختصة.

وقال رشوان ، فى بيان له ،أن الغرفة تتشكل من خمسة من أعضاء مجلس النقابة، يعاونهم محامون من الشئون القانونية للنقابة وعدد من الإداريين بها،موضحا أن الزملاء أعضاء المجلس هم حسين الزناتي وعمرو بدر و أيمن عبدالمجيد و محمود كامل وحماد الرمحي.

وأضاف رشوان ، :" تعمل الغرفة على مدار الساعة طوال يوم الجمعة، بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى نهاية اليوم، ويتم تلقى الاتصالات والرسائل من أعضاء النقابة على أرقام تليفونات أعضاء مجلس النقابة التالية:

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(01012227790) - (01226409228)

(01004801214) - (01001106188)

(01009171405)

بالإضافة إلى رقم تليفون النقابة: 25741555 داخلي: (1104) - (1108)