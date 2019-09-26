مصرع طالبة صدمها قطار في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

‎لقيت طالبة مصرعها، اليوم الخميس، بعدما صدمها قطار بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع "ضحي.م.ص" ١٥ سنة، أسفل عجلات قطار أمام كوبري الشادر بمركز الواسطى، أثناء عبورها المزلقان.