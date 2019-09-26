رئيس مجلس النواب العراقي يدعو لخفض التصعيد بالمنطقة وتطويق الأزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم /الخميس/ إلى ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتطويق الأزمات، مؤكداً ضرورة بذل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وتمويله.

وذكر بيان صادر عن مكتب الحلبوسي - وأوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب مارشال بيلنجسلي، بحضور سفير الولايات المتحدة لدى العراق ماثيو تولر" ، وتم خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق، والتأكيد على دور مجلس النواب في إقرار التشريعات الضامنة للتطور والاستقرار في البلاد".

وأكد الحلبوسي ضرورة بذل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وتمويله، مشيرا إلى ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتطويق الأزمات والدعوة إلى الحوار والسلام.

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ودعا إلى تشجيع الشركات الأمريكية على المزيد من الاستثمارات في العراق بالمجالات الصناعية والتجارية كافة.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب مارشال بيلنجسلي استعداد واشنطن لتقديم المساعدة من أجل بناء نظام مصرفي متقدم في العراق.

وشدد على حرص الولايات المتحدة على أمن العراق وسيادته، وحماية الديمقراطية فيه والمكتسبات التي تحققت بعد النصر في حربه على الإرهاب ، مشيرا إلى استعداد واشنطن لتقديم المساعدة؛ من أجل بناء نظام مصرفي متقدم في العراق، والمساهمة بالخبرات لمكافحة الفساد.