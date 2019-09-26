نتنياهو يبدأ العمل على تشكيل ائتلاف حكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

شرع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لتشكيل حكومة في ظل ظروف صعبة، بعد أن تسببت انتخابات الأسبوع الماضي في مأزق بين حزب الليكود وحزب أزرق وأبيض.

وقال وزير السياحة والهجرة ياريف ليفين رئيس فريق الليكود للتفاوض لمحطة "كان" الإذاعية اليوم الخميس إن حزبه مستعد للتفاوض على أساس اقتراح من الرئيس لتشكيل حكومة وحدة على قاعدة شركاء متساوين.

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وأمام نتنياهو 28 يومًا لتشكيل حكومة، مع إمكانية التمديد لمدة أسبوعين يمكن أن يمنحه الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين.

وستشمل مثل هذه الحكومة تناوبا على رئاسة الوزراء.

ومن غير المرجح أن يكون نتنياهو ولا زعيم حزب أزرق وأبيض بيني جانتس قادرين على تشكيل حكومة ، وهذا هو السبب في أن الرئيس كان يدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة تضم كلا الحزبين.