محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
شرع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لتشكيل حكومة في ظل ظروف صعبة، بعد أن تسببت انتخابات الأسبوع الماضي في مأزق بين حزب الليكود وحزب أزرق وأبيض.
وقال وزير السياحة والهجرة ياريف ليفين رئيس فريق الليكود للتفاوض لمحطة "كان" الإذاعية اليوم الخميس إن حزبه مستعد للتفاوض على أساس اقتراح من الرئيس لتشكيل حكومة وحدة على قاعدة شركاء متساوين.
وأمام نتنياهو 28 يومًا لتشكيل حكومة، مع إمكانية التمديد لمدة أسبوعين يمكن أن يمنحه الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين.
وستشمل مثل هذه الحكومة تناوبا على رئاسة الوزراء.
ومن غير المرجح أن يكون نتنياهو ولا زعيم حزب أزرق وأبيض بيني جانتس قادرين على تشكيل حكومة ، وهذا هو السبب في أن الرئيس كان يدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة تضم كلا الحزبين.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يبدأ العمل على تشكيل ائتلاف حكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.