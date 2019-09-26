ضبط عاطلين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين بحوزتهما مبالغ مالية ودولارات أمريكية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

تلقى اللواء عمرو عبدالرؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، إخطارًا من الرائد أحمد الخولي، رئيس مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بتمكن قوة مكبرة برئاسة الرائد حسام بلطة، معاون مباحث القسم، من ضبط كل من "عيد.ح.ع"، و"إسلام.ف.ح"، عاطلين، مُقيمان بفاقوس، بحوزتهما مليون و853 ألف جنيه مصري، و1401 دولار أمريكي، بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11217 جنح أول العاشر من رمضان لسنة 2019، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.