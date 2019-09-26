"زيارة سرية مفاجئة"... صورة تجمع خامنئي وسليماني ونصر الله للمرة الأولى

وكالات- نشر مكتب المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، لأول مرة صورة من لقاء جمع المرشد بقائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، والأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

ونشرت الصورة، على غلاف العدد الأول من موقع قائد الثورة في إيران، للمرة الأولى.

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ولم يوضح الموقع الرسمي، متى جرى هذا الاجتماع، مكتفيا بالإشارة إلى أنه انعقد منذ بعض الوقت في مقر خامنئي بطهران.