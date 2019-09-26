مباحثات روسية باكستانية لتعزيز العلاقات

التقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسميةأنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين باكستان وروسيا وسبل تنميتها، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما إزاء النمو المتواصل في العلاقات بين البلدين، كما ناقشا آخر التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لإحلال السلام في أفغانستان.
وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أن الوضع في جامو وكشمير يشكل خطرًا على السلام والاستقرار الإقليمي، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على الهند لرفع حظر التجول على الكشميريين.
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