محادثات دبلوماسية روسية سعودية بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف اليوم الخميس في موسكو مع السفير السعودي رائد بن خالد القرملي، تنسيق النهج بين موسكو والرياض، بهدف تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط والخليج. بين موسكو والرياض، بهدف تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط والخليج. وذكر بيان صادر عن الخارجية الروسية أنه "خلال محادثات اليوم، نوقشت القضايا الحالية على جدول الأعمال الروسي-السعودي، بما في ذلك تنسيق نهج السياسات، بهدف إنهاء التصعيد في الشرق الأوسط والخليج".

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