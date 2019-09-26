مسئول لبناني: استكشاف النفط سيبدأ في ديسمبر المقبل

قالت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية ندى بستاني "إن لبنان سيدخل قريبا الخريطة النفطية للمنطقة، وذلك بمجرد بدء حفر البئر الاستكشافية الأولى في المياه اللبنانية في شهر ديسمبر القادم".. مشيرة إلى أن التعاون مع مصر إيجابي، ومعربة عن أملها في أن يُترجم بتوقيع اتفاقية بين البلدين.
جاء ذلك في ندوة حوارية شاركت فيها وزيرة الطاقة اللبنانية في إطار أعمال اليوم الثاني من منتدى بيروت الدولي العاشر للطاقة والمياه.
التوصل إلى توقيع اتفاقية في إطار الاستثمار في الحقول البترولية المشتركة بين البلدين حال وجودها.
وأضافت أن لبنان يتعاون مع البلدان الصديقة المجاورة من أجل إبرام تفاهمات واتفاقيات مشتركة، لافتة إلى وجود لقاءات شهرية تعقد بين لبنان وقبرص من أجل
وأشارت بستاني إلى أن وزارة الطاقة تعمل حاليا على التسويق لدورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية، من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية، لحث الشركات العالمية المنقبة عن النفط والغاز على الاستثمار في لبنان من خلال إشراكها في دورة التراخيص الجديدة.
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