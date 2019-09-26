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وكالة الطاقة الذرية تؤكد انتهاك إيران للاتفاق النووي مع القوى الكبرى

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 أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران ارتكبت انتهاكا للاتفاق النووي مع القوى الكبرى، من خلال تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة.

 

وأشارت الوكالة في تقرير اليوم الخميس - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن إيران تعتزم تثبيت المزيد من الأجهزة المتقدمة أكثر من تلك

التي أعلنت طهران عنها سابقا.


وأضاف البيان، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحققت من أن جميع أجهزة الطرد المركزي التي ركبت بالفعل في (خطي البحث والتطوير 2 و3) كانت جاهزة لإنتاج اليورانيوم المخصب.
 

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