الجيش الجزائري: سنتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من الانتخاب في طمأنينة

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح اليوم الخميس، أن القيادة العليا للجيش ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي في جو من الطمأنينة والسكينة، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية ـ أن ذلك جاء في كلمة للفريق قايد صالح خلال

زيارته اليوم للفرقة الـ 40 مشاة ميكانيكية بالناحية العسكرية الثالثة.

وقال صالح "إن التحضيرات الجارية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، قد انطـلقت فعليا وميدانيا عبر الحرص على توفير كافة الشـروط اللازمة والعوامل الملائمة للـسير الحسن لهذا الاستحقاق المصيري في حياة الأمة، من خلال تكـييف قانون الانتخابات وتعديله، وإنشاء

السلطة الوطـنية المسـتقلة للانتخابات، الذي يعتبر حدثا بارزا في مسار الخروج من الأزمة".وأشار إلي أنه تم منح السلطة الوطنية للانتخابات كافة الصلاحيات التي تخولها التكفل - دون سواها - بجميع مراحل العملية الانتخابية.وأكد صالح أن الجيش متمسك دائما بالمسار الدستوري وحريص على الاحترام الكامل والوافي لقوانين الجمهورية، وقال"إنه خط سيرنا الذي لم ولن نحيد عنه إطلاقا مهما كانت الظروف والأحوال، لأنه المسلك الوحيد الآمن الذي تتحقق به الغايات الكبرى المنشودة ويتوقف عليه مستقبل البلاد".