مبعوث روسي يكشف اعتزام واشنطن بذل الجهود لاستئناف المفاوضات مع طالبان

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف أن نظيره المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أكد له خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتزام بلاده استئناف المفاوضات مع طالبان.

وقال كابولوف: "سيبذل خليل زاد الجهود. لكن ليس لديه إمكانية تحديد الوقت والتاريخ

لاستئناف المفاوضات. لكن هناك رغبة في استئنافها"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.



وأضاف كابولوف أن موسكو ليست متفاجئة من دعوة طالبان لمقاطعة الانتخابات في أفغانستان قائلا: "هذا متوقع. إنهم يفعلون ذلك دائما، ولا يعترفون بأن مثل هذه

الانتخابات نزيهة".



وتتفاوض الولايات المتحدة مع طالبان للتوصل إلى تسوية في أفغانستان. وفي أوائل سبتمبر الجاري، قال رئيس الوفد الأمريكي في المحادثات مع طالبان زلماي خليل زاد إن النسخة الأولية للاتفاق تنص كمرحلة أولية، على سحب 5 آلاف من أصل حوالي 14 ألف جندي أمريكي متمركزين في أفغانستان، وذلك خلال 135 يوما. ومع ذلك، فشل التوقيع على الاتفاقية بسبب موقف الإدارة الأمريكية.